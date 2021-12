Kawa to pobudzający napój, który znajduje się na porannej liście rzeczy koniecznych do zrobienie, wielu z nas. To jednak napój, którego niektórzy powinni unikać lub przynajmniej go ograniczać. Ale czym zastąpić pyszny i aromatyczny napój? Sprawdzamy, jakie są zdrowe zamienniki kawy! Zobaczcie na kolejnych zdjęciach >>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne