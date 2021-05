Targi AGRO-TECH 2021 w Minikowie. Trwają przygotowania do wystawy i oczekiwanie na decyzję rządu

Organizatorzy Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH Minikowo 2021 z niecierpliwością czekają na decyzję rządu, która umożliwi zorganizowanie wystawy w formie stacjonarnej. Przypomnijmy, że zgodnie z obecnymi wytycznymi związanymi z COVID-19 można je przeprowadzać jedynie online.

Targi rolnicze w Minikowie AGRO-TECH 2021 - termin: 19-20 czerwca

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przygotowuje się do największej organizowanej przez siebie imprezy w roku. Pandemia już rok temu pokrzyżowała plany i nie pozwoliła na przeprowadzenie dużych targów. Krajowym Dniom Pola towarzyszyła mniejsza wystawa rolnicza.

W 2021 roku ośrodek ma jednak nadzieję na tradycyjne spotkanie wystawców z rolnikami podczas targów AGRO-TECH. Do 26 maja na liście wystawców pojawiło się ok. 150 firm i instytucji. Według najnowszych ustaleń wystawcy mogą zgłaszać chęć udziału do końca maja. Szczegóły: www.kpodr.pl/dla-wystawcow

Co w programie targów AGRO-TECH 2021?

Głównym celem tego wydarzenia jest prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych oraz osiągnięć hodowlanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także wspieranie procesów modernizacyjnych i rozwojowych gospodarstw rolnych. Wystawcy reprezentują takie obszary, jak: