Tauron Liga: BKS Bielsko-Biała - OnlyBio Pałac Bydgoszcz. Koniec rundy zasadniczej. Teraz czas na play off

Bydgoszczanki, by zachować szansę na awans na siódmą lokatę, musiały wygrać za trzy punkty i liczyć, że #Volley Wrocław w takim samym stosunku musi przegrać z ostatnim Roleskim Tarnów . Ten drugi mecz zaczynał się półtora godziny później od spotkania w Bielsku-Białej.

Drugą partię bydgoski zespół zaczął kompletnie odmieniony. Poprawił blok i zaczął od prowadzenia 5:1. Jednak tej dobrej dyspozycji nie udało się długo utrzymać. Przewaga stopniowo topniała i od 18:18 zaczęła się zacięta walka o każdą piłkę. Podopieczne Tęczy przegrywały 22:23, ale wygrały trzy kolejne akcje i doprowadziły do remisu.

Trzecia odsłona była kalką pierwszej. Po bydgoskiej stronie nie funkcjonowało nic. Straty rosły lawinowo. Z kolei w czwartym secie tylko początek był wyrównany. Potem pałacanki traciły punkty seriami i nie potrafiły nawiązać walki z bielszczankami. Przegrywały już 10:18, ale po wejściu Magdaleny Mazurek zaczęły odrabiać straty (19:22). Jednak to było wszystko na co było stać bydgoskie zawodniczki, bo końcówka należała do przeciwniczek

Tak więc OnlyBio Pałac zakończył rundę zasadniczą na ósmej lokacie. W pierwszej rundzie play off zagra z ŁKS Łódź. Pierwsze spotkanie już w środę u rywalek.