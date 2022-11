Te aplikacje zużywają najwięcej baterii w telefonie. Oto lista aplikacji najbardziej obciążających baterię

Bezpowrotnie minęły czasy telefonów, które trzymały baterię kilka dni. Obecne smartfony służą nie tylko do wykonywania połączeń głosowych, ale również (albo głównie) do rozrywki czy pracy.Są one niczym przenośne komputery z procesorem, pamięcią RAM, systemem operacyjnym, czytelnym wyświetlaczem i atrakcyjnymi aplikacjami. To wszystko odbija się na żywotności baterii. Szczególnie obciążające dla niej są niektóre popularne aplikacje. Sprawdź w artykule, które aplikacje zużywają najwięcej baterii w telefonie. Szczegóły na kolejnych slajdach galerii.

pixabay