Te dworce PKP w Kujawsko-Pomorskiem zostaną wyremontowane. Tu już prace ruszyły

4 mld zł na remont dworców PKP

4 mld zł - tyle pieniędzy ma kosztować kolejny program dworcowy, realizowany w latach 2024-2030.

Do Programu Inwestycji Dworcowych 2024-2030 zostały wpisane następujące dworce kolejowe w naszym regionie:

w Brodnicy,

w Kaliskach Kujawskich,

Jabłonowie Pomorskim,

Kowalewie Pomorskim,

Wąbrzeźnie,

Turznie,

Nieszawie Waganiec.

Zaś w w pierwszej edycji programu (na lata 2016-2023) na liście znalazło się ponad 190 dworców remontowanych, modernizowanych lub budowanych. Początkowo program miał kosztować ok. 1,5 mld zł. Jednak ta kwota wzrosła do ponad 3 mld zł - to pieniądze z budżetu państwa, Unii Europejskiej i własne PKP SA. W ramach tej edycji oddanych zostało dotąd do użytku ponad 80 dworców.