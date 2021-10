Te imprezy i wydarzenia zaplanowano w powiecie chełmińskim w najbliższym czasie

Wystawa w Bibliotece w Chełmnie

14 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Walentego Fiałka , w ramach „Galerii Jednego Obrazu”, zaprezentowano kolejną pracę plastyczną. Tym razem jest to martwa natura, autorstwa Krystyny Wesołowskiej. Pracę można oglądać na parterze budynku, w Wypożyczalni dla Dorosłych, do 7 grudnia.

Nostalgiczne spotkanie w Kijewie Królewskim

Wydarzenie pt. Przy kapryśnym morzu, na ziemi łagodnej. Opowieści z Kaszub i Kociewia to spotkanie z bajarzem, "Karawana Opowieści". Jego opowieści - baśnie z całego świata, przenoszą w zapomniany świat. Z organizatorem, Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych Manowce, zapraszamy do zasłuchania się w baśnie, bajki, legendy z Pomorza: Kociewia i Kaszub. Poznacie historię kowala, który miał sprawę ze śmiercią i z diabłem. O jednych z najsłynniejszych pomorskich zbójcach - braciach Materna. Będzie też słowo o rybakach, farmazynach, św. Janie Nepomucenie z Pieców i chłopie, który gnój w święty dzień woził. Bajanie skierowane jest do osób w każdym wieku. Opowieści tchną ludową mądrością i nawiązaniem do współczesnych czasów. Spotkanie już 2 listopada o godz. 18 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kijewie Królewskim. Atmosfera opowiadanych baśni będzie dostosowana do nostalgicznego, upływającego święta. Opowiadać będzie Szymon Góralczyk z użyciem instrumentów. Wstęp wolny, ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy pod adresem [email protected] lub SMSem pod nr tel. 509 890 684. Wydarzenie organizowane jest w ramach programu Aktywni+, którego SIT Manowce jest beneficjentem. Otrzymaliśmy wsparcie na realizację projektu W świecie pomorskiej sztuki i tradycji - zajęcia i warsztaty aktywizacyjne dla seniorów.