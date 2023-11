W Muzeum w Chełmnie można oglądać nową wystawę. Co jeszcze w powiecie chełmińskim w najbliższym czasie?

W Muzeum Ziemi Chełmińskiej czynna jest wystawa "Podróż w nieznane z Instytutem POLONIKA". Podczas zwiedzania jest okazja obejrzeć film prezentujący historię Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie, znajdującej się tam Kaplicy rodziny Barczewskich. Co poza tym w najbliższym czasie zaplanowano w powiecie chełmińskim? W jakich wydarzeniach można wziąć udział?

25-lecie Chóru Collegium Cantorum

Na 25 listopada, w kościele św. Józefa w Chełmnie, zaplanowano koncert z okazji jubileuszu 25-lecia Chóru Collegium Cantorum. Koncert rozpocznie się o godz.16.30. Chór Collegium Cantorum pod dyr. Michała Rajewskiego słynnego chórmistrza i barytona na stałe wpisał się już w historię Chełmna, jak i całego województwa kujawsko-pomorskiego zdobywając wiele prestiżowych nagród w Polsce i na świecie, promując nasz region. Koncert będzie ciekawym wydarzeniem muzycznym i kulturalnym. Artyści zaśpiewają z kwartetem smyczkowym Virtuozo z Torunia oraz akordeonistą Pawłem Wiśniewskim. na godz. 16.30 zaplanowano Koncert Muzyki Sakralnej, na godz. 18 - mszę św., a po niej - Koncert Muzyki Rozrywkowej.

Konkurs w szkole muzycznej w Chełmnie

XIV Ogólnopolski Konkurs Szkół Muzycznych I stopnia „Instrumenty Dęte” Chełmno 2023 (drewniane) zaplanowano na 24-25 listopada w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Chełmnie. Każdego dnia o godz. 11 można posłuchać przesłuchań konkursowych, które potrwają do godz. 17. W sobotę o godz. 17 nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i koncert laureatów.

Udziergane w Chełmnie powracają

Robisz na drutach? Szydełkujesz, robisz makramy? Zabierz swoją robótkę 26 listopada do Kinoteatru Rondo. Będzie okazja wymienić się doświadczeniami. Podziergać będzie można od godz. 16 do 18.

Sport łączy pokolenia? Sprawdźcie w Chełmnie

W niedzielę (26.11.2023) w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie odbędą się zawody sportowo - rekreacyjne "Sport łączy pokolenia". Początek o godz. 9, a przewidywane zakończenie - o godz. 13. Więcej informacji i zgłoszenia pod nr tel. 506-913-301.

Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy w Chełmnie

Kolorowy i radosny festiwal świątecznych upominków oraz słodkości zaplanowano na 1-3 grudnia 2023, na rynku w Chełmnie.

Będzie wiele atrakcji i wyjątkowy, świąteczny zestaw wystawców i stoisk, na których znajdziecie wszystko czego potrzebujecie, by zapełnić worek z prezentami dla najbliższych. Wszystko zanurzone w przepięknej świątecznej scenerii i bożonarodzeniowej atmosferze, którą dopełnią występy najlepszych okolicznych kolędników. Dla najmłodszych przygotowano liczne animacje, warsztaty i konkursy - będą tworzyć kartki do Świętego Mikołaja, bombki i łańcuchy choinkowe. Dzieci będą też miały okazję sprawdzić swoją wiedzę o Bożym Narodzeniu, spotkać się ze Świętym Mikołajem. Warsztaty to szansa zdobienia pierniczków i robienia cake popsów. Koszt uczestnictwa - 15 zł od osoby. Jeśli jesteście miłośnikami malowania świątecznych figurek, cena zależy od wybranej figurki. Z pewnością stworzycie wyjątkowe ozdoby na choinkę. Po rynku krążyć będzie specjalny zimowy express - kolejka Drago, która zapewni mnóstwo radości i emocji dla całej rodziny. Godziny otwarcia: 1 grudnia - od 12 do 20; 2 grudnia - od 10 do 20, 3 grudnia - od 10 do 18.

Świąteczne warsztaty pełne ciepła

Chcesz stworzyć wyjątkowy i piękny duży lampion, jak na zdjęciu – wykonany techniką decoupage z elementami 3D w eleganckim stylu? Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu zaprasza zainteresowanych mieszkańców na kreatywne, świąteczne warsztaty z Anną Pawlak, które zaplanowano w piątek, 1 grudnia o godz. 17. Koszt udziału wynosi 85 zł. Zapisy i wpłaty przyjmowane są w biurze GOK. Więcej informacji pod numerem tel. (56) 68 68 734. Ilość miejsc jest ograniczona.

Dołącz do świątecznej rozgrzewki w ramach Mikołajek w Chełmnie

6 grudnia od godz. 15 ChDK zaprasza na niezapomniany dzień pełen radości i magii, który rozpocznie seans filmowy w świątecznym klimacie - "Sami bez mamy 2". Nie zabraknie Mikołaja Ten sympatyczny gość w czerwonym stroju, czekać będzie od godz. 16 do 20. Macie szansę osobiście porozmawiać, zrobić zdjęcie i napisać list do samego Świętego Mikołaja! A dla tych najgrzeczniejszych czekają specjalne certyfikaty! Pracownia elfików działająca u boku Mikołaja pomoże stworzyć proste, lecz magiczne ozdoby świąteczne. Wspaniała zabawa w kreatywnym gronie gwarantowana! Będzie też coś specjalnego: "Odchudzanie Mikołaja" - Animacje i zabawy dla dzieci prowadzone przez animatorki. Czekać też będą słodkie niespodzianki dla każdego!

Obowiązywać będą bezpłatne wejściówki, dostępne w Rondzie od 25 listopada. Program: 15-16:40 – seans "Sami bez mamy 2" (obowiązują darmowe wejściówki)

16-19:30 – spotkania z Mikołajem i kreatywnymi Elfikami

17:30-18:30 – Odchudzanie Mikołaja, czyli świąteczne zabawy z grupą FUNimki (obowiązują darmowe wejściówki)

Koncert świąteczny Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze” w Chełmnie

Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze” organizuje coroczny Koncert Świąteczny, podczas którego będzie można usłyszeć najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki w niezwykłym opracowaniu, obejrzeć tańce wybranych regionów Polski, a to wszystko w towarzystwie kapeli ZPiT „Pomorze”. Koncert odbędzie się 10 grudnia, o godz. 17, w Kinoteatrze Rondo! Bilety w cenie 10 zł - do nabycia w kasie Kinoteatru Rondo od 25 listopada.

Świąteczna wycieczka z Unisławia do Fabryki Bombek i Jarmark Świąteczny

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław i Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu zapraszają mieszkańców gminy Unisław na wyjazd do Fabryki Bombek w Gnieźnie oraz Jarmark Świąteczny w Poznaniu. Wyjazd odbędzie się w sobotę, 16 grudnia. Zbiórka: przed GOK-iem, o godz. 8:30. Koszt to 70 zł/osoba (w cenie warsztaty tworzenia bombek i ubezpieczenie). Zapisy w biurze GOK-u w godz. 9-17 i pod nr tel. 56 68-68-734. Ilość miejsc ograniczona.

Zobaczcie zdjęcia z wystawy w Muzeum w Chełmnie

Gala Noworoczna w Chełmnie

1.01.24 r. w Kinoteatrze Rondo w Chełmnie odbędą się dwa wyjątkowe koncerty noworoczne, które przeniosą publiczność w świat pełen muzycznych odkryć, oscylujących między klasyką a rozrywką. Wybitna sopranistka Milena Lange i renomowany baryton Michał Janicki wraz z Warsaw Impressione Orchestra zaprezentują różnorodny repertuar, odzwierciedlający ich muzyczną wszechstronność i kunszt. Artyści, znani ze swojej zdolności do łączenia różnych gatunków muzycznych, dostarczą publiczności zarówno wzruszających arcydzieł muzyki klasycznej, jak i energetycznych utworów rozrywkowych oraz przebojów filmowych. Dwa koncerty (o godz. 17 i 20), różnorodny program i wyjątkowi artyści uczynią ten Nowy Rok niezapomnianym dla wszystkich miłośników muzyki. Bilety są już dostępne, do nabycia online iw kasie Ronda. Dla miłośników muzyki to okazja do spędzenia pierwszego dnia 2024 roku w towarzystwie znakomitych artystów i pięknych melodii.

Bilety na godz. 17 w linku

https://biletyna.pl/event/view/id/368114?fbclid=IwAR1oNDzvaOmzRY6cjesvKy4O3O9l7qXVZ1T2yBepppL0SdPA84Nmq9j1OqA Bilety na godz. 20 w linku

https://biletyna.pl/event/view/id/368115?fbclid=IwAR0cwC1eFQAK0dfwReeZLTzGBG8FaQ5NbIynY6nMH8SumhLdj1Aw8kATzeg

Kosmiczna wystawa w chełmińskiej Bibliotece

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Walentego Fiałka, w ramach cyklu spotkań "Chełmnianie i ich pasje", można oglądać wystawę Wojciecha Uniejewskiego pt. "Kosmos na wyciągnięcie ręki". Znakomicie wpisuje się ona w tegoroczne obchody Roku Kopernikańskiego. Fotografie można oglądać na piętrze Biblioteki do 31 grudnia 2023 roku.

Tu się podziały tamte prywatki - w Chełmnie

Zapraszamy na spotkanie integracyjne 19 grudnia (godz. 14-16) w Rondzie, które będzie oparte na pozytywnej energii, rozmowach i nowych znajomościach. Nie musisz być ekspertem od rozmów - wystarczy chęć poznania nowych ludzi i gotowość do dzielenia się swoimi pasjami, doświadczeniami i marzeniami. To okazja do poznania kogoś nowego lub bliższego poznania się z kimś, kogo "znamy tylko z widzenia", a przy tym świetna zabawa i wymiana fascynujących historii życiowych. Czego się spodziewać: ekscytujących rozmów, nowych znajomości, zabawy i niezapomnianej atmosfery. organizatorzy z ChDK zapewniają dobrą, miłą atmosferę, wsparcie animatora - prowadzącego, który pomoże w integracji, kawę i coś słodkiego. ​Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy pod nr tel. 56 686 48 08.

