Te jajka zostały wycofane ze sklepów w całej Polsce. GIS ostrzega: ta seria jaj jest niebezpieczna!

Te jajka zostały wycofane ze sklepów w Polsce

Inspekcja Weterynaryjna prowadzi postępowanie wyjaśniające. Stwierdzono błędy w znakowaniu kwestionowanych jaj – biorąc pod uwagę datę zniesienia jaj ich data minimalnej trwałości powinna być ustalona na dzień 10.06.2023, a właściwy kod na skorupkach to 3PL14371311.

Właściciel Zakładu Pakowania Jaj "KOKO" prowadzi wycofanie wyrobu niezgodnego (Jaja Królewskie opakowanie 10 szt., Mazowieckie Jaja opakowanie 6 szt.) z rynku – jaja zostaną następnie przekazane do utylizacji.

Spożycie produktu bez właściwej obróbki termicznej lub możliwe przeniesienie bakterii z jaj na inne powierzchnie, może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Te produkty zostały wycofane ze sklepów. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować.