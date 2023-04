Te miejsca na naszym ciele lubią kleszcze [lista]. Sprawdź, jak je bezpiecznie usuwać – to ważne, by uniknąć boreliozy

Oto miejsca, gdzie kleszcze wbijają się najczęściej:

Tak prawidłowo usuniesz kleszcza

Chwyć kleszcza jak najbliżej skóry. Nie zgniataj, nie przekręcaj Usuń go zdecydowanym, jednostajnym ruchem poprzez pociągnięcie go pionowo do góry. Zdezynfekuj miejsce wkłucia kleszcza i pęsetę. Dokładnie umyj ręce. Obserwuj miejsce wkłucia przez kolejny miesiąc. Każdy niepokojący objaw należy skonsultować z lekarzem.

Gdy usunięcie kleszcza sprawia trudności lub nie mamy w tym wprawy, należy zwrócić się o pomoc do lekarza, ale należy pamiętać że jak najwcześniejsze usunięcie kleszcza znacząco zmniejsza ryzyko ewentualnego zakażenia. Ocenia się, że nawet w przypadku, gdy kleszcz był zakażony to – w przypadku usunięcia go ze skóry do 12 godzin od momentu ukąszenia – liczba krętków boreliozy, która przedostanie się do organizmu człowieka będzie zbyt mała, aby spowodować zakażenie.