Te osoby będziemy oglądać w 8. edycji programu Rolnik Szuka Zony. Oto ich zdjęcia! [20.09]

Jesienią startuje kolejna odsłona programu Rolnik szuka żony. Emitowany będzie on w niedziele o godz. 21.15, począwszy od 19 września 2021 r. Czyje losy będziemy śledzić tym razem na antenie TVP1?

Przypomnijmy. Ósemka kandydatek i kandydatów pokazała się w tzw. odcinku zerowym. Zainteresowani znajomością, mieli okazję wysłać do nich listy. Najwięcej trafiło do Elżbiety, Kamili, Kamila, Krzysztofa i Stanisława. To właśnie oni będą dalej szukać miłości.

Oto uczestniczki i uczestnicy 8. edycji programu Rolnik szuka żony: