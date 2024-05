Te osoby do 31 maja 2024 roku muszą się rozliczyć z ZUS. Znamy zasady

Aby ZUS mógł rozliczyć przychody za dany rok rozliczeniowy, osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego muszą do 31 maja dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie z zakładu pracy o swoich zarobkach za okres od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku. Najlepiej by było to zaświadczenie w rozbiciu na miesiące.

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, składają samodzielnie oświadczenie.