Te osoby dostaną zwrot z podatku w 2024 roku - tabela ulg podatkowych. Tyle pieniędzy można dostać

Od 15 lutego do 30 kwietnia będziemy rozliczać się z urzędem skarbowym. Osoby, które będą miały nadpłatę otrzymają zwrot podatku. W przypadku rozliczenia przez Internet w ciągu 45 dni, a osoby rozliczające się w formie tradycyjnej na zwrot pieniędzy będą czekać do 90 dni. Zwroty do 5 tys. złotych trafiają do podatników szybciej. Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny mogą skorzystać z przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku.

Osoby fizyczne, które nie osiągnęły żadnych przychodów w danym roku podatkowym, jak np. niepracujące osoby będące na utrzymaniu współmałżonka, studenci na utrzymaniu rodziców, nie mają obowiązku składania rocznych deklaracji rozliczeniowych. Jednak osoby te nie otrzymają także zwrotu z podatku.