Te osoby mogą dostać wypłatę Czternastej Emerytury w innym terminie. Są nowe informacje

Jak donosi tvn24.pl posłowie opozycji zapowiedzieli złożenie na późniejszym etapie prac legislacyjnych poprawki likwidującej próg dochodowy , a więc zmierzającej do tego, by "czternastki" wypłacono wszystkim emerytom, bez względu na wysokość ich świadczenia.

Pieniądze mają trafić do około 8 milionów emerytów. Informacje na temat dodatkowej emerytury interesują z pewnością wszystkie osoby, które pobierają to świadczenie. Wiemy już ile będzie wynosić 14. emerytura.

Czternasta Emerytura 2021 - kiedy wypłata pieniędzy?

O terminach wypłat poinformował wiceszef resortu rodziny, Stanisław Szwed w rozmowie z Wirtualną Polską. - Zachowujemy 13-stą emeryturę, która jest już wpisana w ustawę i to świadczenie będzie wypłacane w kwietniu. Na to mamy zabezpieczone w budżecie 15 mld zł. Dodatkowo planujemy wypłacenie 14-stej emerytury w listopadzie, jest już projekt ustawy w tej sprawie. Łącznie z 13-stką mówimy o kwocie 22 mld zł, która popłynie do seniorów - powiedział Szwed.