Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV w 2022 roku. Małe zmiany na liście zwolnionych z opłat

W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji odpowiadają, że zwolnienie od opłat przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury. W ostatnich tygodniach na liście zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu RTV doszło do małych zmian.

Wysokość emerytury brutto nie może przekraczać 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obowiązująca kwota w 2022 roku to 2831,27 zł brutto (jest to 50 proc. z kwoty 5662,53 zł, tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto w 2021 roku).

Zwolnienie z abonamentu RTV. Formalności na dowolnej poczcie

Uprawnienia do korzystania z bezpłatnego abonamentu radiowo-telewizyjnego uzyskamy od następnego miesiąca po dopełnieniu niezbędnych formalności na poczcie. Np. jeżeli formalności załatwimy w maju tego roku, to uprawnienia do zwolnienia uzyskamy od czerwca 2022 roku.

Oni też nie muszą płacić abonamentu RTV

Nie tylko seniorzy po 60-tce, którzy mają emeryturę niższą niż 2831,27 zł brutto, nie muszą płacić za RTV. Z opłat zwolnione są także m.in.: osoby po 75. roku życia, bezrobotni, osoby co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub o całkowitej niezdolności do pracy. Szczegóły zobaczysz w poniższej galerii!