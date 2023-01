Te osoby w 2023 roku dostają wyższą wypłatę. Ma to związek z płacą minimalną i nie tylko

Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrosła odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca. Stawka w lipcu będzie o 3,80 zł wyższa od tej z 2022 r.

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł.

To oczywiście oznacza, że wielu pracowników będzie zarabiać więcej. Niestety, wraz z podniesieniem najniższej krajowej nie są automatycznie podnoszone wynagrodzenia wszystkich pracowników. Przez co wiele osób, skarży się, że ich wynagrodzenie niebezpiecznie zbliża się do najniższej krajowej.