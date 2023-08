Te płatki popularnej firmy zostały teraz wycofane ze sprzedaży. GIS ostrzega: "ryzyko dla zdrowia"

GIS ostrzega - płatki znanego producenta wycofane ze sklepów

Ten produkt został wycofany ze sprzedaży - ważny komunikat GIS dla klientów

To się stanie, gdy przestaniesz jeść chleb. Zaskakujące skutki rezygnacji z pieczywa

Te produkty zostały wycofane też ze sklepów Biedronka i Lidl. Oto lista ogłoszona przez GiS

Te produkty zostały wycofane ze sklepów. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek w poniższej galerii: