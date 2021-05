Te rośliny przyciągają szczęście i pieniądze. Warto posiadać je w swoim domu [lista]

NOWE Zaatakował policjanta w Grudziądzu. Po ponad tygodniu poszukiwań Daniel D. został zatrzymany

AKTUALIZACJA. 25. 05. Daniel D. decyzją sądu został umieszczony w tymczasowy areszcie na trzy miesiące. 35-latek usłyszał kilka zarzutów. Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec podejrzanego o: czynną napaść na policjanta, kradzież zuchwałą i niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Daniel D. to doskonale znany organom ścigania prawa, kryminalista.