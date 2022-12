Te szkolne kary są teraz niezgodne z prawem. Czy nauczyciel może kazać zmyć makijaż?

Kwestie dotyczące ubioru uczniów regulują szkolne statuty, które muszą być sporządzone zgodne z prawem. Przepisy (art. 99 ustawy Prawo oświatowe) dopuszczają na przykład wymóg wprowadzenia mundurków lub określonego rodzaju ubioru. Oznacza to, że placówka może regulować kwestie ubioru uczniów w szkole.A co z wyglądem ucznia? Czy nauczyciel może zmusić do zmycia makijażu czy paznokci albo do zmiany fryzury? Czy może zabrać uczniowi telefon? Jak się okazuje, polskie prawo jest w tej sprawie jednoznaczne.Zobacz teraz na kolejnych slajdach naszej galerii, do czego zgodnie z prawem nie ma prawa nauczyciel >>>>>

