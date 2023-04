Te urządzenia wyłącz z prądu, gdy nie używasz. Wiemy ile zaoszczędzisz na trybie czuwania - dane z kwietnia 2023 Justyna Trawczyńska

Mamy w domy sprzęty elektroniczne, których wyłączenie z prądu nie wchodzi w grę, jak lodówka. Jednak większość sprzętów używamy zdecydowanie rzadziej. A ile z nich wyłączamy z prądu, gdy ich nie używamy? Ze względu na wygodę zostawiamy wiele sprzętów w trybie czuwania, dzięki czemu szybciej je włączmy, gdy potrzebujemy. A ile nas to kosztuje? Na kolejnych zdjęciach zobaczcie które urządzenie pożerają prąd w trybie w czuwania i ile można na tym zaoszczędzić >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (13 zdjęć)

Czy warto zostawiać urządzenia w trybie czuwania? Ile płacimy za prąd, kiedy zostawiamy sprzęty w tym trybie? W ostatnim czasie dużo mówi się o oszczędzaniu prądu, oczywiście aktualnie wpływ na to mają wysokie ceny energii elektrycznej i zamrożenie cen prądu do zużycia 2 000 kWh. Postanowiliśmy dla was sprawdzić ile można oszczędzić na rachunku za prąd rezygnując z trybu czuwania w urządzeniach.