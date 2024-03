Tego lepiej NIE wkładać do koszyczka wielkanocnego - święconki. Oto lista produktów zakazanych OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Koszyczek wielkanocny - Święconka. W Wielką Sobotę tradycyjnie święcimy pokarmy, które znajdą się na śniadaniu wielkanocnym. Koszyczek wielkanocny jest symbolem odrodzenia, Zmartwychwstania i zbawienia. Co roku do koszyczka wielkanocnego wkłada się takie same produkty, między innymi jajka, chleb, sól czy baranek. Zdarza się jednak, że do święconki trafiają produkty i przedmioty, które niewiele mają wspólnego z chrześcijaństwem. Sprawdź teraz, czego nie powinno się wkładać do święconki. Oto lista produktów zakazanych.