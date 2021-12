Tegoroczną choinkę marszałek Piotr Całbecki wybrał w gminie Unisław. Zdjęcia

Dzieci towarzyszące marszałkowi podczas wyboru świątecznego drzewka to uczniowie Szkół Podstawowych w Kokocku i Grzybnie, Zespołu Szkół w Unisławiu i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brukach Unisławskich.

- Choinka kojarzy się z magiczną aurą, rodzinnym ciepłem i spotkaniami z najbliższymi. Przygotujmy się do nadchodzących świąt szczerze, pozytywnie nastawiając do drugiego człowieka. Nie zapominajmy, że ten czas ma tylko wtedy sens, gdy ludzie się spotkają się – jeśli nie fizycznie to duchowo, wybaczą sobie. Wtedy te święta będą lśnić prawdziwym blaskiem, uzewnętrzniając to, co jest w naszych sercach - mówił marszałek Piotr Całbecki.