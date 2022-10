Tegoroczny Monika Pyrek Camp zakończony. Mistrzyni zachęcała dzieci do sportu

– Jestem bardzo zadowolona z faktu, że dzieciaki tak tłumnie chciały uczestniczyć w naszych zajęciach. Widząc ich pasję i zainteresowanie aktywnością fizyczną jestem spokojna, że przynajmniej część z nich obierze sport jako ważną część życiowej drogi – mówi Monika Pyrek.

Monika Pyrek Camp to zajęcia skierowane do uczniów z najmłodszych klas szkół podstawowych. Trening podzielony jest na dziewięć stacji, a uczestnicy mieli okazję m.in. skakać z kamyka na kamyk, pokonywać szereg ścieżek gimnastycznych wspomagających naukę przewrotów oraz akrobatycznych z użyciem lin i słupków, a także skakać do basenu z kulkami. Projekt współfinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, a jego partnerem była firma Rentis.

W Siedlcach w Monika Pyrek Camp udział wzięło ponad sto pięćdziesiąt dzieci z ośmiu siedleckich szkół podstawowych. W organizację wydarzenia zaangażował się założyciel Klubu Olimpijczyka Leszek Osik. Gościem imprezy był prezydent miasta Andrzej Osik.

– Skoki do kulek i skoki na dmuchańca były najfajniejsze. Naprawdę bawiłam się tutaj świetnie – mówiła podekscytowana jedna z uczestniczek, Hania.