Teren zielony na osiedlu Piastowskim w Inowrocławiu będzie nosił nazwę skwer Praw Kobiet

Teren w rejonie ulic W. Łokietka i W. Jagiełły w Inowrocławiu nazwany ma być skwerem Praw Kobiet. Uchwałę w tej sprawie rozpatrzy jeszcze w marcu br. Rada Miejska.

Jak poinformowała podczas konferencji prasowej (na wspomnianym terenie) Adriana Szymanowska, naczelnik wydziału komunikacji społecznej ratusza, nadanie skwerowi nazwy Praw Kobiet, to inicjatywa, z którą zwróciła się do Wojciecha Piniewskiego, pełniącego funkcje prezydenta miasta, grupa inowrocławianek. Projekt uchwały o nadanmiu skwerowi nazwy jest już przygotowany. - Prawa kobiet są fundamentem każdego demokratycznego i wolnego kraju. Nadając nawę temu skwerowi, symbolicznie podkreślimy ogromną rolę kobiet we wszystkich sferach naszego życia. W ostatnich latach z prawami kobiet było bardzo różnie. Mając na uwadze determinację, protesty i zaangażowanie kobiet w obronie swoich praw, podjęcie takiej uchwały będzie celowe. Mam przekonanie, że projekt ten będzie łączyć mieszkańców Inowrocławia, w tym radnych i zostanie przegłosowany jednomyślnie - powiedział podczas konferencji prasowej Wojciech Piniewski. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyły mieszkanki Inowrocławia. Julia Wierzbanowska-Kaczmarek, organizatorka lokalnych strajków kobiet zauważyła: - To bardzo fajna inicjatywa. Będzie to miejsce, gdzie odznaczona zostanie nasza praca, starania i działania. Dla wszystkich kobiet, które brały udział w strajkach, będzie to miejsce szczególne.

Głos zabrała także Wiktoria Radulska, reprezentująca inowrocławianki, które zgłosiły pomysł: - Walczyłyśmy o to, aby rządzący z PiS usłyszeli nas głos. 15 października, dzięki naszemu krzykowi w Polsce zmieniła się władza. Musimy o tym przypominać. To miejsce to symbol, tak jak czerwona błyskawica – sprzeciw przeciwko łamaniu praw kobiet.

"Polki uzyskały prawa wyborcze na mocy Dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z dnia 28 listopada 1918 r. wydanego przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Tym samym Polska dołączyła do wąskiego grona dziesięciu krajów na świecie, w których kobiety otrzymały te prawa. Był to znaczący krok w stronę pełnej demokracji. Rozwijanie idei równych praw zainicjowane ponad sto lat temu nadal wymaga wielu starań. Fala społecznego protestu przeciwko uniemożliwianiu kobietom realizacji w pełni swoich praw, która przetoczyła się przez Polskę w ostatnich latach, nie ominęła także Inowrocławia. Pokazała, że wartości demokratyczne są ważne dla inowrocławian. Nadanie proponowanej nazwy skwerowi położonemu w rejonie ulic Władysława Łokietka i Władysława Jagiełły będzie więc swoistą formą uznania dążenia kobiet do równego traktowania, a także podkreśli znaczenie ich praw w aktualnym życiu społecznym": napisano w uzasadnieniu projektu uchwały o nadaniu terenowi zielonemu nazwy skwer Praw Kobiet.

