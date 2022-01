Testowanie w aptekach? Ruszy “lada moment”. Ponad sto aptek w gotowości

- Pomysł testowania w aptekach jest świetny, sprawdził się za granicą na przykład bardzo dobrze działa we Włoszech – mówi Marcin Piątek, wiceprezes Pomorsko – Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy. - We Włoszech testy wykonywane są w namiotach ustawionych przed aptekami. Uważam, że wykorzystanie potencjału farmaceutów zasługuje na uznanie, a dodatkowo odciąża inne punkty wymazowe działające na rynku ochrony zdrowia. Mamy ponad sto aptek gotowych “na już” do rozpoczęcia testowania. Proszę pamiętać, że ten pomysł został ogłoszony przed tygodniem. Dwa - trzy dni temu otrzymaliśmy wytyczne lokalowe, a pozostałe wytyczne nadal spływają. Podstawowe wymaganie dotyczą osobnego pomieszczenia do wymazywania i infrastruktury podobnej jak w przypadku szczepień w aptekach. Wymagania lokalowe między testowaniem a szczepieniem są tożsame. Apteki uczestniczące w szczepieniach są już infrastrukturalnie przygotowane do wymazów. One w pierwszej kolejności otrzymały możliwość zamawiania testów i wpisywania się do systemu.