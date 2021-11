Tłumy dzieci na ogólnopolskim turnieju w Warszawie

– To był hit badmintonowego kalendarza tego roku, a liczba młodych zawodniczek i zawodników przerosła najśmielsze oczekiwania miłośników badmintona – mówi Patryk Tyryłło, prezes Fundacji Aktywni Dla Polski, organizator zawodów.

Dla młodych zawodników przygotowano całą masę atrakcji, m.in. każdy z uczestników miał szansę odbić kilka lotek ze Stevenem Butlerem, trenerem polskiej kadry narodowej, czy paraolimpijczykiem Bartłomiejem Mrozem, który popisywał się swoimi umiejętnościami i udowadniał, że można sobie doskonale radzić z niepełnosprawnościami.

– Przygotowaliśmy także razem z firmą Ferrero strefę Kinder Joy of Moving, gdzie czas spędzały nie tylko dzieci, ale także dorośli. Każdy, oprócz sportowych emocji, mógł zabrać do domu całe naręcze sportowych upominków. Przez kilka ostatnich dni odbieramy dziesiątki telefonów z podziękowaniami i gratulacjami od uczestników – dodaje Tyryłło. – Cieszymy się, że kolejna edycja naszej imprezy okazała się wielkim sukcesem, który pieczętowały uśmiechy dzieci i zadowolenie ich rodziców. Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki możemy bardzo efektywnie a przy tym jak widać efektownie realizować nasz program powrotu polskich dzieci i młodzieży do sportu w dobie COVID-19 – mówi.

Najlepsi zawodnicy, oprócz pucharów i medali, otrzymali vouchery na sprzęt firmy YONEX. Organizatorzy, po tegorocznym sukcesie imprezy, już zapowiadają kolejną edycję w przyszłym roku.