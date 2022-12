Tłumy dzieci rywalizowały w Warszawie w Otylia Swim Cup

W imprezie wystartowali zawodnicy z rocznika 2007 i młodsi, a wśród nich znajdują się także zawodnicy klubów ukraińskich. – Jestem bardzo zadowolony z tego, jak to się wszystko odbyło – mówi Jarek Błażek, dyrektor zawodów. – Ostatnia runda zgromadziła 850 dzieci, w tym 60 gości z Ukrainy. W tych trudnych czasach, gdzie nie mają prądu, wody, chcą choć namiastki normalności i rywalizacji z rówieśnikami. Myślimy, aby w przyszłym roku zostać przy trzech edycjach. Bo jak w przysłowiu, wyczekane smakuje lepiej, więc gdyby zawody odbywały się co miesiąc, to mogłyby spowszednieć. Bardzo miło słucha się opinii trenerów i zawodników, którym nasze zawody bardzo się podobają. Miasta, w których organizujemy Otylia Swim Cup, mówią nam, że chcą tę imprezę gościć u siebie ponownie. Niemniej szukamy też innych lokalizacji na mapie Polski, aby promować pływanie w kolejnych regionach. Dla nas już zaczęła się praca nad przyszłoroczną edycją, bo trzeba składać wnioski do ministerstwa, ale jest to przyjemna praca. W święta jednak trochę odpoczniemy – dodaje. Organizację imprezy dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Bogate pakiety dla uczestników Fundacja Otylii Jędrzejczak przygotowała wraz ze swoimi partnerami, m.in. firmami HMS, KORAL, AquaWave i CityMotors.