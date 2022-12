Tłumy uczestników podczas akcji Bezpieczny WF u Andrzeja Suprona

– Program bezpieczny WF to kampania, która aktywizuje dzieci do uprawiania sportu. Pamiętajmy jednak, by dzieci trenowały pod opieką wykwalifikowanych trenerów i nauczycieli. To bardzo ważne, gdyż wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia przeprowadzenie zajęć w bezpiecznych i komfortowych warunkach. W przygotowaniu dzieci i młodzieży jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale najważniejsze, że dzieciaki bardzo chcą się rozwijać. Mają niesamowitą energię którą chcą gdzieś rozładować. Właśnie dla nich jest zorganizowany program Bezpieczny WF ¬– mówi Andrzej Supron, w przeszłości utytułowany zapaśnik, a dziś prezes Polskiego Związku Zapaśniczego.

Spotkania sportowe z Andrzejem Supronem podzielone zostały na prelekcje, trening ogólnorozwojowy i rywalizację w ramach gier i zabaw z mocowaniem. Celem programu jest promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, rozwijanie poprzez sport, tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikro społecznościach, inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo i społecznie.