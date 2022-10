Tłumy zakochanych w pływaniu dzieci ćwiczyły pod okiem Otylii Jędrzejczak

Otylia Swim Tour to cykl jednodniowych warsztatów organizowanych w całym kraju. W każdym spotkaniu udział biorą młodzi adepci pływania, którzy potrafią przemieszczać się w wodzie przynajmniej dwoma stylami pływackimi – grzbietowym i dowolnym. Warsztaty są skierowane także do ich rodziców i opiekunów, a każdorazowo odbywają się warsztaty z psychologiem i dietetykiem.

Niedzielna odsłona akcji odbyła się w sali gimnastycznej i na pływalni Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego.

– Ten obiekt naprawdę robi niesamowite wrażenie. Obiekt jest piękny i bardzo funkcjonalny, na którym stu pięćdziesięciu młodych adeptów pływania pozyskuje wiedzę od trzynastu trenerów pływania i przygotowania motorycznego oraz pani psycholog i pani dietetyk. To w 2015 roku był mój pierwszy projekt, gdy fundacja rozpoczęła swoje działania. Otylia Swim Tour przemierza cały kraj przekazując wiedzę dzieciom i rodzicom. Myślę, że gdyby nie wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki, to ten projekt nie miałby szansy bycia, a dzięki niemu w całej Polsce przeszkolonych jest już ponad tysiąc dzieci. To tak naprawdę samodzielna marka Fundacji Otylii Jędrzejczak – mówiła Otylia Jędrzejczak.