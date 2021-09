To będzie Festyn Kulinarny "Smaki Powiatu" w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu [zapowiedź]

Festyn będzie okazją do promocji "Smaków Powiatu" - pierwszej kulinarnej publikacji Powiatu Inowrocławskiego. Jest to zbiór sprawdzonych przepisów powstałych dzięki uprzejmości i we współpracy z kołami gospodyń wiejskich z terenu Powiatu Inowrocławskiego oraz ze zwyciężczynią szóstej edycji telewizyjnego programu "MasterChef Junior" Jagodą Łaganowską

Archiwum/ Krzysztof Draculski