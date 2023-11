To dłużnik-rekordzista! 48-latek z pow. żnińskiego jest winien firmie telekomunikacyjnej ponad 78 tys. złotych

Powszechność korzystania z Internetu i komórek powoduje, że Polacy uważają numer telefonu za swój drugi PESEL. Według badania „Wiedza na temat bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Polsce” przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów w maju 2023 roku, co drugi z nas uznaje numer telefonów za dane osobowe.

Ciekawe, że myśli tak już blisko połowa społeczeństwa. Zaskakujące jest jednak to, że jednocześnie tylko ok. 22 proc. ankietowanych za dane osobowe uznaje adres IP czy dane o lokalizacji (np. ustawienia lokalizacji w telefonie komórkowym).

Tymczasem takie informacje również mogą pozwolić na identyfikację konkretnej osoby.

- Świadomość tego, że numer telefonu może pozwolić na identyfikację posiadacza jest coraz większa i to cieszy. Dobrze by było, aby za tym szło przekonanie, że należy go chronić go tak samo jak chronimy nasz numer PESEL - zaznacza Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.