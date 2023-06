To dostaniesz za darmo w sanatorium z NFZ. Sprawdź, co Ci się należy podczas kuracji

Obecnie na wyjazd do sanatorium trzeba czekać w naszym regionie niecałe 10 miesięcy. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego, można z tej formy leczenia (ze względów medycznych) korzystać nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Turnus trwa 21 dni. Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, uwzględniając wskazania lub przeciwwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta.

Jak przyspieszyć wyjazd do sanatorium z NFZ?

Osoby zainteresowane wyjazdem do uzdrowiska w terminie krótszym niż 14 dni, mogą uzyskać informację o takim wyjeździe (z tzw. zwrotów) pod numerem telefonu:

infolinii - 800 190 590

oraz bezpośrednio w Kujawsko-Pomorskim Oddziale NFZ pod numerami - 52 325 29 25 oraz 52 3252934.

Uwaga! Nie oznacza to jednak, że jeśli skorzystamy ze "zwrotu", to już za kilka dni wyjedziemy do sanatorium. Musi minąć wspomniane 18 miesięcy od powrotu z poprzedniego leczenia uzdrowiskowego.