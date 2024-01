To ma być przewaga Abramczyk Polonii Bydgoszcz nad rywalami. Zakaz dla konkurencji

Abramczyk Polonia od kilku sezonów deklaruje walkę o awans do PGE Ekstraligi, ale - póki co - walka ta kończy się niepowodzeniem. Bydgoskiej drużynie, od lat budowanej z myślą o wygraniu ligi, wciąż czegoś brakuje.

Abramczyk Polonia nie miała również atutu własnego toru. Choć przy Sportowej 2 zwykle miała przewagę nad rywalami, ta nie była na tyle wyraźna, by przesądzała o ostatecznym wyniku w sezonie.

- To prawa, że nasz tor przestał być atutem drużyny - potwierdzał Jerzy Kanclerz, prezes Polonii. - Wszyscy go chwalili, bo można było na nim atakować praktycznie wszędzie, a mecze były widowiskowe i atrakcyjne dla kibiców. Jednak był również bardzo czytelny dla każdego, kto przyjeżdżał do Bydgoszczy. Nasi przeciwnicy nie mieli zwykle problemów, by od początku dobrze dopasować motocykle do nawierzchni.