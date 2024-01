Speedway 2. Ekstraliga ma sponsora tytularnego! To spółka z Bydgoszczy

- To bardzo ważny moment w historii Metalkas. Stajemy się kluczową częścią nowej ligi żużlowej, wspólnie z Ekstraligą Żużlową budujemy historię – powiedział Jacek Grzenia, Prezes Zarządu Metalkas S.A. - Od wielu lat wspieramy sport, ponieważ ma duży walor edukacyjny i w sposób jednoznaczny wpływa na emocje, potrafiąc rozbudzić nawet najtwardsze serce. Żużel dodatkowo jest sportem rodzinnym, łączącym ludzi i pokolenia, co z kolei bardzo mocno łączy się z naszymi wartościami, ponieważ Metalkas to firma rodzinna z tradycją trzypokoleniową. Liczymy na to, że popularność tego sportu dzięki naszym wspólnym działaniom będzie rosła, tak samo jak znajomość marki Metalkas wśród kibiców i nie tylko - dodał.