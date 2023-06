To musisz wiedzieć o programie 800 plus. Ważne informacje dla rodziców - takie będą zasady PAP Mateusz Mazur

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z kwoty 500 zł do 800 zł - zakłada opublikowany projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.Jakie będą zasady 800 plus? Czy trzeba składać dodatkowy wniosek? Szczegóły wyjaśniamy na kolejnych stronach -----> Pixabay Zobacz galerię (8 zdjęć)

To musisz wiedzieć o programie 800 plus. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z kwoty 500 zł do 800 zł - zakłada opublikowany projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.