To wydarzy się w "Barwach szczęścia" do końca marca. Co się stanie z Basią? Kamila Pochowska

Klara po raz kolejny zawodzi Huberta. Marek martwi się o bezpieczeństwo swojej córki u boku Iwonki. Kama próbuje się uwolnić od toksycznej relacji ze Stawickim. A Basia znika bez słowa - to wydarzy się w odcinkach "Barw szczęścia" do końca marca 2023.Zobacz w naszej galerii, co wydarzy się w "Barwach szczęścia" do końca marca. Szczegóły na kolejnych slajdach >>> Archiwum PPG Zobacz galerię (11 zdjęć)

"Barwy szczęścia" to jeden z ulubionych seriali Polaków. Losy Kasi, Huberta, Basi, czy Natalii z zapartym tchem śledzi wiele widzów. Co wydarzy się w "Barwach szczęścia" do końca marca 2023? Czy policja aresztuje Anitę, Klara wróci ze Stanów i co się stanie z Basią? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Oto streszczenia odcinków "Barw szczęścia" do końca marca 2023.