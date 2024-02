Tomasz Bajerski chciałby go w składzie. Przydałby się Abramczyk Polonii Bydgoszcz?

Zawodnicy Abramczyk Polonii Bydgoszcz szykują się do pierwszych startów. O przygotowaniach do sezonu opowiedział menedżer Tomasz Bajerski.

Jeśli tylko pogoda będzie korzystna, za dwa-trzy tygodnie żużlowcy będą powoli przymierzać się do treningów na torze. W planach Abramczyk Polonii są sparingi z ekipami PGE Ekstraligi - , a seniorzy bydgoskiej drużyny w marcu wystartują też w Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych. Wybór sparingowych rywali był przemyślany. - W Toruniu ze względu na dach jest zawsze dobra pogoda i zawsze można tam pojeździć, a druga sprawa to odległość - skomentował Tomasz Bajerski w rozmowie z ekstraliga.pl - Leszno to z kolei długi, w przeciwieństwie do Torunia, aczkolwiek troszeczkę inny tor niż w Bydgoszczy. Chcieliśmy to więc urozmaicić, ale znając terminarz, zaczynamy u siebie, a potem jedziemy do Krosna, czyli też na długi tor, więc takie porównanie bydgoskiego toru do leszczyńskiego równa się Krosno – tłumaczy Bajerski w rozmowie dla ekstraliga.pl.

Okazja do opracowania strategii na cały sezon i integracji z nową drużyną nadarzy się podczas zgrupownania, na które Abramczyk Polonia wybiera się do Żnina (14 marca). - Tak naprawdę, jeszcze się wszyscy razem nie widzieliśmy, a ja rozmawiałem jedynie z każdym osobno. Na obozie obgadamy sprawy organizacyjne, zasady, które preferuję czy pogramy trochę w piłkę lub popływamy, a jeśli pogoda pozwoli, to zamiast tego wszystkiego, będziemy już jeździć na torze - zapowiedział Bajerski, cytowany przez ekstraliga.pl

Obejmując posadę w Bydgoszczy Bajerski "dostał" gotową drużynę. Abramczyk Polonia uznawana jest za jedną z mocniejszych ekip, które w 2024 roku będą walczyć w Metalkas 2. Ekstralidze. Nowy menedżer polonistów przyznał jednak, że widziałby w teamie jeszcze jednego zawodnika. Jak zdradził w rozmowie z "Tygodnikiem Żużlowym", chodzi o Jonasa Seiferta-Salka. - Troszeczkę za późno tutaj z prezesem zaczęliśmy działać. Duńczyk dogadał się już i uzgodnił warunki w Krośnie. Jeśli kogoś chciałbym mieć jeszcze w Polonii, to myślałem właśnie o nim. Gdyby wcześniej to się wyklarowało, to przekonałbym go do przyjścia do Polonii, bo znam chłopaka i z nim pracowałem - powiedział.

