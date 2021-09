Tradycja pieśni pustonocnych wróciła do gminy Rypin. Projekt Natalii Zdrojewskiej zintegrował mieszkańców

– Jako dziecko sama uczestniczyłam w pustych nocach – opowiada Natalia Zdrojewska. – Natomiast pieśni pustonocne były śpiewane w naszych stronach do ok. lat 80. XX w., dlatego te obrzędy, które ja pamiętam ograniczały się tylko do wspólnej modlitwy. Jednak zamysł był ten sam – współprzeżywanie żałoby oraz pewnego rodzaju solidarność sąsiedzka. Na przestrzeni ostatniej dekady puste noce zostały wyparte przez tzw. różaniec w domu pogrzebowym, a najmłodsi nie zetknęli się z czuwaniem w domach zmarłego, na które przychodziła bardzo często cała wieś. Niedługo zostaną one zapomniane, stąd ten projekt – z potrzeby ocalenia od zapomnienia.

Zaangażowanie mieszkańców gminy Rypin

Natalia Zdrojewska rozpoczęła od napisania posta w mediach społecznościowych z prośbą o udostępnienie zeszytów z pieśniami pustonocnymi.