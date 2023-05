Tradycyjnie albo online - tak zarejestrujesz się jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy. Sprawdź!

Wizyta w urzędzie pracy

Kto zamierza osobiście zarejestrować się w pośredniaku, ten musi zgłosić się do tego powiatowego urzędu pracy, który obejmuje swoim zasięgiem miejsce zameldowania (stałego albo czasowego) zainteresowanego. Jeżeli tenże zainteresowany nie posiada nigdzie zameldowania, wtedy powinien zgłosić się do PUP, na którego obszarze działania przebywa. W celu rejestracji potrzebne będą następujące dokumenty: dowód osobisty (w przypadku jego braku - inny dokument tożsamości, np. paszport, łącznie z potwierdzeniem zameldowania), świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy czy zaświadczenia, w tym o ukończeniu kursów i szkoleń i inne dokumenty, stanowiące potwierdzenie kwalifikacji.

Urzędnik, obsługujący bezrobotnego, może zadać około 24 pytań. Zapyta m.in. o pracę, którą bezrobotny chciałby otrzymać, o doświadczenie i umiejętności zawodowe, predyspozycje, podejście do zatrudnienia, także o powody rejestracji w PUP. Na podstawie odpowiedzi, uzyskanych na wszystkie pytania, doradca klienta, czyli tenże urzędnik, ustala profil i potrzeby klienta, informuje go o formach pomocy z PUP świadczonej dla bezrobotnego. Obaj ustalają warunki współpracy, przy czym współpraca polega nie tylko na przedstawianiu kolejnych ofert pracy zarejestrowanemu, ale też proponowanie mu udziału w szkoleniach czy stażach.

Rejestracja online w urzędzie pracy

Wypełniony dokument jest przekierowany do konkretnego powiatowego urzędu pracy, a więc tego, na którego terenie działania mieszka bezrobotny. Kandydat i tak jeszcze pokazuje się w urzędzie i dostarcza dokumenty oraz składa podpisy. Na odwiedziny w PUP ma określony czas. To znaczy: urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych w celu ostatecznego dokonania rejestracji. Jeżeli bezrobotny nie przyjdzie, jego dane zostaną usunięte z systemu teleinformatycznego urzędu pracy, zatem rejestracja się nie powiedzie.

Status bezrobotnego - co daje

Gdy bezrobotny się zarejestruje, zdobywa status osoby bezrobotnej i automatycznie ubezpieczenie zdrowotne (więc za darmo może korzystać z wizyt u lekarza czy przebywać w szpitalu). Bezrobotny ma również dostęp do ofert, zgłaszanych do pośredniaka przez pracodawców, do korzystania z doradztwa zawodowego i informacji zawodowej oraz do szkoleń, dotacji i innych form wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia.