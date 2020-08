Tragedia na drodze w Złotowie. Nie żyje jedna osoba, dwie trafiły do szpitala

Jedna ofiara śmiertelna, dwie osoby przewiezione do szpitala - to bilans wypadku, do którego doszło z Złotowie. Jego skutki usuwało w nocy, 28 sierpnia, pięć zastępów straży pożarnej.

Do śmiertelnego wypadku doszło w nocy, 28 sierpnia w Złotowie na ul. Kujańskiej. Służby otrzymały informację o wypadku około godziny 00:50. Na miejsce zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej, zespól ratownictwa medycznego i policję. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki BMW, mieszkaniec powiatu złotowskiego, nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze i uderzył w drzewo. Śmiertelny wypadek z Złotowie Samochodem podróżowały trzy osoby.

Jedna z nich zginęła na miejscu. To 20- letnia mieszkanka powiatu złotowskiego.

Dwie osoby odwieziono do szpitala. Smaki Kujaw i Pomorza - sezon 2 odcinek 26 Wideo