Tragedia nad jeziorem Stelchno w powiecie świeckim. Nie żyje 10-letnia dziewczynka

16 lipca ok. godz. 20.30 doszło do tragedii nad jeziorem Stelchno w powiecie świeckim. - Dwoje dzieci z pobliskiego Jeżewa postanowiło popływać i ponurkować. W trakcie zabawy 10-letnia dziewczynka zniknęła pod wodą – informuje Joanna Tarkowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej policji w Świeciu.

Tragedia nad jeziorem Stelchno. Rodzina podjęła próbę reanimacji

Czwarte utonięcie w wakacje 2023 w Kujawsko-Pomorskiem

To 11 utonięcie, do którego doszło w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 roku. - I czwarte w tegorocznym sezonie wakacyjnym – podaje Kamila Ogonowska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Takie są zasady bezpiecznej kąpieli

Nie należy się kąpać się zaraz po jedzeniu - powinno się odczekać przynajmniej godzinę. Nie powinno się wchodzić do wody zaraz po długim przebywaniu na słońcu, bo może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności. Nad bezpieczeństwem kąpiących się dzieci zawsze musi czuwać ktoś dorosły. - Odradzamy także podejmowanie wyzwań nad wodą, typu przepłynięcie jeziora bez asekuracji – dodaje Joanna Tarkowska. - Nie należy też skakać do wody z dużej wysokości. To może grozić urazem głowy oraz kręgosłupa.