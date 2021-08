Tragedie w Kujawsko-Pomorskiem. Wakacyjna Mapa Wypadków szybko się zapełnia

- W te wakacje, czyli od 26 czerwca, w 117 wypadkach na naszych drogach zginęło już 13 osób. To o jedną więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego – martwi się komisarz Robert Jakubas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. 132 osoby zostały ranne. W tym przypadku można mówić o poprawie, bo jest to o 8 mniej niż w ubiegłym roku.

- Do groźnych wypadków dochodzi często przy pięknej pogodzie i suchej nawierzchni. Wielu kierowców jedzie za szybko, nie dostosowuje prędkości do warunków panujących na drodze. Wielu ignoruje podstawowe zasady ruchu i zdrowego rozsądku, łamie przepisy, co często kończy się źle. Właśnie dlatego próbujemy do dotrzeć do ich świadomości publikując Policyjną Mapę wypadków ze Skutkiem Śmiertelnym – Wakacje 2021. Mapa jest codziennie uzupełniana i pojawiające się na niej czarne punkty naprawdę robą wrażenie – zapewnia Robert Jakubas.