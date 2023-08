Tragiczny początek sierpnia na drogach pow. nakielskiego. Jedna osoba zginęła, są też ranni

Już pierwszego dnia do tragedii doszło w podnakielskim Paterku. Miejscowość ta - to od lat jeden z czarnych punktów na mapie pow. nakielskiego. Tym razem do zderzenia aut doszło na ul. Kcyńskiej, na wysokości Parku Przemysłowego w Paterku.

To droga wojewódzka 241, wylot z Paterka na Kcynię. Sygnał o zdarzeniu dotarł do Komendy Powiatowej PSP w Nakle wczesnym popołudniem. Na miejsce pospieszyli m. in. strażacy PSP z Nakła oraz druhowie OSP z Paterka i Kcyni.