Trener Piotr Kołc: - Zawisza Bydgoszcz będzie grał intensywnie i agresywnie

Jakie nastroje przed rozpoczęciem rundy wiosennej?

Czekamy na inaugurację. Przerwa minęła dosyć szybko, ale im bliżej pierwszego meczu każdy myśli o nim i całej rundzie coraz więcej. Najważniejsze, by być gotowym piłkarsko i mentalnie do rywalizacji. Jeśli wystartuje się dobrze, to może być bodźcem i dodać pozytywnej energii na kolejne tygodnie i miesiące. Choć każdy przed pierwszym meczem po tak długiej przerwie ma się parę znaków zapytania.

Rozpoczynacie wiosnę od derbowego spotkania z Elaną. On wyzwala dodatkowe emocje?

Tym spotkaniem można dużo ugrać. Nie ma co ukrywać, że to jest inny mecz niż każdy w lidze przede wszystkim ze względu na stosunki między kibicami. Chcemy sprawić dużo radości naszym fanom, bo wiemy jak dla nich to jest ważne, by świętować zwycięstwo na boisku rywala. Do tego dochodzi odpowiednia aura i gra przy światłach. W Bydgoszczy mecz wyglądał bardzo fajnie. Mam nadzieję, że w Toruniu będzie podobnie. Dodatkowo nikogo nie trzeba na derby mobilizować. Jedziemy do Torunia z nastawieniem, by przywieźć trzy punkty. Jesteśmy w takiej sytuacji, że remis nas nie zadowoli, bo mamy sporą stratę do Elany. Jesienią graliśmy odważnie i wysoko. Będziemy chcieli to powtórzyć w Toruniu i zdominować Elanę oraz narzucić swój styl. Inną sprawą jest skuteczność, bo trzeba swoją przewagę sfinalizować golem, a tego zabrakło w sierpniowym meczu.