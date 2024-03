Trener Rafał Więckowski: - Elana Toruń będzie grać agresywnie i dominować

No właśnie. Jak podchodzicie do tej derbowej rywalizacji? To jest szczególny mecz i nie zamierzamy tego ukrywać. Wielu z nas jest związanymi z Elaną od wielu lat w różnych rolach. Mecze Z Zawiszą zawsze miały swój ciężar i od tego się nie ucieknie.

Pozyskaliście czterech nowych piłkarzy. Jakby ich pan opisał? Bramkarz Aleks Pelczarski będzie solidnym uzupełnieniem Wojtka Pawłowskiego i wiele się może od niego nauczyć. Kamil Kuropatwiński to już uznany zawodnik w regionie, którego chcemy ustawiać na skrzydle. Damian Kacperski to zawodnik środka pola. Błażej Guszczak, którego pozyskaliśmy z Warty Poznań, to młody i perspektywiczny wahadłowy. Ostatnio grał w czwartoligowej Wierze Lecha. Wszyscy oni podnieśli jakość naszego zespołu i spokojnie mogą walczyć o miejsce w podstawowej jedenastce. Cała czwórka dobrze wpasowała się w zespół.

Runda jesienna była bardzo udana dla was. Jak zapatrujecie się rywalizację w rundzie wiosennej?

Kibice i ludzie z zewnątrz myślą o tym, by powalczyć o awans, ale my skupiamy się na każdym, kolejnym meczu. Cały czas jesteśmy beniaminkiem, a przeciwieństwie do innych zespołów nasi piłkarze pracują i nie utrzymują się tylko z gry w piłkę. Chcemy się rozwijać i robić kolejne kroki do przodu. Chcielibyśmy zagrać lepszą rundę. Ważny będzie też rozwój indywidualny piłkarzy oraz całego zespołu. Marzy się nam wywalczenie Pucharu Polski w regionie, bo to daje przepustkę do gry w kraju i można przeżyć piękną przygodę jak kilka lat temu Olimpia Grudziądz. Nie jesteśmy faworytem, ale będziemy grać o pełną pulę. Cieszę się na tą rywalizację.

Co będzie silną stroną Elany?

Organizacja gry obronnej jest najważniejsza dla mnie i przywiązuję do niej wielką wagę. I to zarówno czy bronimy wysoko czy nisko. Chcemy grać agresywnie i dominować, poprawiać się poprzez większe posiadanie piłki oraz budowanie przewagi w bocznych sektorach boiskach.

Jaka to będzie runda jeśli chodzi o całą ligę?

Nie będzie łatwych meczów, bo każdy ma o co grać i nikt nie odpuści.