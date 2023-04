Trudne rozmowy przy wielkanocnym stole. "Kiedy się żenisz?", "Dlaczego nie masz dzieci?" i "Ile zarabiasz?"

To, co m.in. skutecznie psuje święta, to niewygodne pytania stawiane przez bliskich (tak odpowiedziało 24 procent respondentów) oraz rozmowy o polityce przy świątecznym stole (20 proc.). Nie lubimy również zazdrości i kłótni podczas rozmów przy tym stole (14 proc. wskazań). Tak wynika z raportu "Emocje Polaków podczas świąt".

Spotkania w szerszym gronie rodzinnym są organizowane od święta - najczęściej właśnie w święta. Kto samotny, kto ma kłopoty w domu, w pracy albo finansowe lub w ogóle komu powinęła się noga, ten chciałby uniknąć rozmów na te tematy. Tyle że ciocia z wujkiem, kuzynostwo albo dziadkowie, którzy spędzają wspólnie Wielkanoc, właśnie te tematy zamierzają drążyć. Chcą przecież poznać szczegóły.