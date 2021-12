Trudne życie handlarza na targowisku w Sępólnie. Jak nie brak klientów, to woda pod nogami [zdjęcia]

Dniem targowym w Sępólnie Krajeńskim jest każdy piątek. Na stoiskach można zakupić sezonowe owoce i warzywa, jaja od kur chowanych w wiejskich zagrodach, miody z przydomowych pasiek, wędliny i mięso prosto od lokalnych wytwórców, a także odzież, obuwie, biżuterię, galanterię czy artykuły gospodarstwa domowego. Teraz w grudniu schodzą ryby: karpie, jesiotry, leszcze, a także świąteczne dekoracje.

Odwiedzając sępoleńskie targowisko „Mój Rynek”, przy okazji rozmawiamy z handlowcami. A jest o czym.

- Jesteśmy zza Nakła. Odkąd pamiętam, ciągle tu stoi woda. Miało tu być z boku pozasłaniane, by chroniło nas przed wiatrem czy deszczem. Nic z tym nikt nie robi. Jeśli ktoś sprzedaje odzież, to na ziemi nic nie postawi, żadnych toreb – bo mokro. Jak dobrze wiatr zawieje, to wszystko potrafi tu fruwać – skarży się jedna z handlujących.