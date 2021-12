Sępólno. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy… [zdjęcia]

Targowisk miejskich "Mój Rynek" jest 30 w regionie. Powstały dzięki zarządzanym przez marszałkowską administrację funduszom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jak zastrzega Urząd Marszałkowski w Toruniu, te miejsca oferują sprzedawcom i kupującym dogodne warunki handlu. Są zadaszone, z dostępem do sanitariatów i bieżącej wody. Te, które powstają, są utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej, wyposażone są w miejsca parkingowe, sanitariaty oraz odpływ wody deszczowej. Nasze sępoleńskie targowisko jest wyposażone również w fotowoltaikę na dachu, która zasila w prąd stanowiska. Zadaszone stoiska zajmują co najmniej połowę powierzchni handlowej.

- Nowoczesne centra lokalnego handlu umożliwiają mieszkańcom regionu zakup świeżych i tańszych produktów, a lokalnym wytwórcom pomagają znaleźć nabywców. Sprzedawcy pracują w dobrych warunkach, a kupujący poruszają się po estetycznych przestrzeniach handlowych – mówi marszałek Piotr Całbecki.