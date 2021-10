Trwa budowa ścieżki rowerowej Biały Bór - Klęczkowo. Piesi muszą poruszać skrajnią jezdni. By było bezpieczniej, służby rozdają odblaski

- Docierały do nas sygnały od ludzi, że w związku z inwestycją przy DK 55, a chodzi o budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Biały Bór - Grudziądz, piesi i rowerzyści poruszają się przy skrajni jezdni co stwarza zagrożenie w ruchu drogowym stąd wspólna inicjatywa służb, GDDKiA oraz wójta gminy Grudziądz, by przypomnieć o zasadach bezpiecznego poruszania się na drodze i wyposażyć mieszkańców i pracowników tamtejszych zakładów w odblaski - mówi Włodzimierz Michalak, szef referatu zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Grudziądz.