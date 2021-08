Trwa cykl "Czwartków profilaktycznych". W Rondzie dzieci obejrzały film. Zdjęcia

NOWE Auta używane. Czy import samochodów używanych odrobi straty?

W lipcu bieżącego roku liczba sprowadzonych do Polski z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych była niższa zarówno w porównaniu do poprzedniego miesiąca, jak i do lipca poprzedniego roku. Średni wiek sprowadzonych aut przekroczył już 12 lat.