Trwa odbudowa nawierzchni drogi przy ul. Wysokiej we Włocławku

Awaria magistrali wodociągowej na ul. Wysokiej we Włocławku

Z informacji, które dotarły do naszej redakcji wynika, że do awarii rurociągu w ulicy Wysokiej we Włocławku doszło w czwartek 13 lipca 2023 roku. Na miejscu zastaliśmy ogrodzoną barierkami dziurę na części chodnika i jezdni.

O sytuację na ul. Wysokiej zapytaliśmy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku. Odpowiedź w sprawie zaistniałej sytuacji otrzymaliśmy we wtorek 18 lipca 2023 roku.

Trwa odbudowa nawierzchni ul. Wysokiej we Włocławku

We wtorek 18 lipca 2023 przystąpiono do prac związanych z odbudową nawierzchni .

W 2022 roku zapadła się nawierzchnia przy ul. Wysokiej

Przypomnijmy, że w pierwszych dniach maja 2022 roku doszło do zapadnięcia nawierzchni na ul. Wysokiej we Włocławku, tuż przy wjeździe na most w ciągu ulicy. Przyczyną uszkodzenia była awaria magistrali wodociągowej. Ekspertyza, w której uczestniczyli między innymi specjaliści z branży mostowej (także inżynier, który wykonywał ekspertyzę w 2021 roku) oraz przedstawiciele Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wykazała że konstrukcja mostu nie została w żaden sposób naruszona. Naruszona została natomiast droga na odcinku dwustu metrów, co oznacza że ulica wymaga całkowitej odbudowy - łącznie z podbudową i nasypem przy samym moście.